Sassuolo-Bologna 20 febbraio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Derby emiliano al Mapei Stadium e ilci arriva con la convinzione generata dalla vittoria contro il Crotone che in campionato mancava da inizio gennaio, un’attesa che per gli uomini di De Zerbi iniziava a farsi troppo lunga. Ilnella neve al Dall’Ara ha raccolto un pareggio contro il Benevento che ha dato InfoBetting: Scommesse Sportive e

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali - SSportNetwork : Sassuolo: Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo Bolog… - napolimagazine : SERIE A - Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali - calciomercatoit : Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Bologna

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Tomiyasu, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube PROBABILI FORMAZIONI(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, ...Sassuolo e Bologna chiudono il quadro degli anticipi di sabato alle 20.45, di seguito le formazioni ufficiali del match. SASSUOLO: Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; ...Sassuolo e Bologna si incontrano nella ventitreesima giornata di Serie A: il match del Mapei Stadium è in programma questa sera.