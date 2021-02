Santori-Picca: Su nuova viabilità Via La Spezia, M5s contro i cittadini (Di venerdì 19 febbraio 2021) – “La nuova viabilità in via La Spezia e via Taranto trasforma l’intera zona intorno a piazzale Appio in un’area ad alta velocità con rischio per i residenti e per l’inquinamento dovuto a due strade sulle quali transitano migliaia di macchine e che ormai da giorni sta generando caos affossando ancora di più le attività commerciali già in crisi”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori (nella foto) e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier, che sono intervenuti ad una manifestazione spontanea organizzata dai comitati dei cittadini e dei commercianti. “L’amministrazione Raggi ha imposto queste modifiche disattendendo totalmente le richieste dei cittadini che chiedevano sicurezza, parcheggi e una viabilità che non trasformasse ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) – “Lain via Lae via Taranto trasforma l’intera zona intorno a piazzale Appio in un’area ad alta velocità con rischio per i residenti e per l’inquinamento dovuto a due strade sulle quali transitano migliaia di macchine e che ormai da giorni sta generando caos affossando ancora di più le attività commerciali già in crisi”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio(nella foto) e Monica, dirigenti romani della Lega Salvini Premier, che sono intervenuti ad una manifestazione spontanea organizzata dai comitati deie dei commercianti. “L’amministrazione Raggi ha imposto queste modifiche disattendendo totalmente le richieste deiche chiedevano sicurezza, parcheggi e unache non trasformasse ...

