Sansepolcro | 50 intossicati dal sushi | denunciati i tre gestori di un ristorante cinese

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Arezzo, 19 feb. - (Adnkronos) - Quasi 50 persone sono state colpite da una sospetta tossinfezione dopo avere consumato del cibo d'asporto, in particolare, prelevato in undi cucina orientale nel comune di(Arezzo). I carabinieri della compagnia biturgense hanno svolto le indagini coadiuvati dal dipartimento di prevenzione di sicurezza alimentare della Asl accertando che i pasti sospetti sarebbero tutti riferibili a cibi a base di pesce consumati nella giornata di sabato 13 febbraio. E' ancora in fase di definizione quale sia effettivamente l'alimento specifico che avrebbe causato i malori nella clientela. Al termine dell'indagine, i carabinieri hanno denunciando per lesioni personali aggravate tre cittadini cinesi residenti in Italia, tra Toscana, Umbria e Lombardia, soci edel ...

- Aumentano le persone che hanno avuto seri disturbi dopo aver mangiato sushi e sashimi a. Sarebbero una quarantina i biturgensi che si sono rivolti al medico o sono andati in ospedale dopo che, sabato sera, hanno acquistato in un noto ristorante della zona una "cena orientale" ...Attorno al caso si stanno muovendo i carabinieri della Compagnia di, pur se l'indagine potrà eventualmente partire in via ufficiale quando verranno presentate denunce di parte: i militari,...Arezzo, 19 feb. - (Adnkronos) - Quasi 50 persone sono state colpite da una sospetta tossinfezione dopo avere consumato del cibo d'asporto, ...Cinquanta intossicati e tre denunce per lesioni aggravate. Queste le conseguenze in seguito ai problemi nati dopo che un nutrito gruppo di persone ha consumato cibo d’asporto in un ristorante di cucin ...