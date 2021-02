Sanremo, nessun positivo: è negativo il tampone molecolare di Moreno Il Biondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) A dare la notizia l’ufficio stampa del gruppo È risultato negativo il tampone molecolare (per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2)effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, da Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band EXTRALISCIO, in gara al 71° Festival di Sanremo. Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da richiesta del Festival di Sanremo, mercoledì 17 febbraio, Moreno Il Biondo è stato sottoposto ad un tampone antigenico (rapido) che è risultato positivo. Per questo motivo, come da protocollo sanitario, si sono resi necessari l’isolamento fiduciario e il tampone molecolare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) A dare la notizia l’ufficio stampa del gruppo È risultatoil(per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2)effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, daConficconi, in arteIl, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band EXTRALISCIO, in gara al 71° Festival di. Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da richiesta del Festival di, mercoledì 17 febbraio,Ilè stato sottoposto ad unantigenico (rapido) che è risultato. Per questo motivo, come da protocollo sanitario, si sono resi necessari l’isolamento fiduciario e il...

IlContiAndrea : #MariaDeFilippi “Gaia non penso che vada a Sanremo con lo spirito di piazzarsi chissà dove, ma con la voglia di can… - martinadimaria9 : RT @IlContiAndrea: #MariaDeFilippi “Gaia non penso che vada a Sanremo con lo spirito di piazzarsi chissà dove, ma con la voglia di cantare,… - 361_magazine : Buone nuove da #Sanremo - CalcioPillole : #SerieA, nessun anticipo per Sanremo: la 25ª va di sera. La Lega non cambia idea e mantiene il programma del turno… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, nessun anticipo di orario per il Festival di #Sanremo -