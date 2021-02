Sanremo 2021 | Ornella Vanoni si esibirà con Francesco Gabbani

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Come anticipato da DavideMaggio.it,sarà ospite al Festival dinella serata finale della kermesse, sabato 6 marzo. Alla notizia si aggiunge ora un dettaglio svelato proprio oggi dalla protagonista stessa: la cantante milanese salirà sul palco assieme a. L’istrionico cantautore milanese, che tornerà all’Ariston come ospite dopo la partecipazione dello scorso anno con il brano “Viceversa”, affiancherà la signora della musica leggera italiana in una performance inedita. I due eseguiranno infatti Un Sorriso dentro al pianto, brano composto dae primo singolo estratto da “Unica”, il nuovo album di ...

DiMarzio : #Mihajlovic e #Ibrahimovic insieme a #Sanremo2021: l'annuncio dell'allenatore del #Bologna - LaStampa : Pandemia e chiusura dei confini: ripercussioni sul commercio nel Ventimigliese e a Sanremo - MediasetTgcom24 : Sanremo 2021, Barbara Palombelli co-conduttrice della serata del venerdì - zazoomblog : Sanremo 2021 cosa accadrà venerdì 5 marzo? L’incredibile sorpresa - #Sanremo #accadrà #venerdì #marzo?… - leone52641 : RT @BlogSocialTv1: SANREMO 2021: LA PALOMBELLI CONDUTTRICE PER UNA SERATA #Sanremo2021 #BarbaraPalombelli -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Il Messaggero

Approfondisci: TUTTO SUL FESTIVAL DITUTTO SU BARBARA PALOMBELLI: anche Sinisa Mihajlovic sul palco del Festival con Zlatan IbrahimovicDiverse partecipazioni al Festival di, molti dischi di platino, hits indelebili come "Se adesso te ne vai" e "Come sei bella". Si è aggiudicato "Un disco per l'estate" e il Telegatto come '...Guarda le dirette di sky Video. Video diSport. Temi. Calcio; Calcio estero; Calciomercato; MotoGP; Formula 1; Motori; NBA; Basket; Tennis; Volley; Ciclismo; Rugby; Sport USA; Altr ...Gatto, gli indizi: chi è il personaggio che si nasconde sotto la maschera de Il Cantante mascherato 2021? Ecco le ipotesi secondo i giurati ...