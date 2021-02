Sanremo 2021, Antonio Saccone dell’Udc contro Colapesce e Dimartino: “Non tollero simili allusioni. Offesi in maniera gratuita” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Alt. L’Udc è un partito fatto da persone serie, che hanno una storia di grande spessore. Non tollero simili allusioni. Com’è stato possibile consentirlo? Quel video va rimosso da tutte le piattaforme”. Il senatore Antonio Saccone, tra gli esponenti di spicco dell’Unione di Centro, commenta così, in un’intervista a Leggo, il video-spoiler ironico sul Festival di Sanremo del duo Colapesce Dimartino, diventato virale sui social in queste ore. Nel video, infatti, si vedono Colapesce Dimartino (i due cantautori siciliani in gara tra i big al Festival di Sanremo con il brano ‘Musica leggerissima‘, ndr) che si incontrano in segreto e uno dice all’altro che arriveranno “al quinto posto” perché l’ha saputo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Alt. L’Udc è un partito fatto da persone serie, che hanno una storia di grande spessore. Non. Com’è stato possibile consentirlo? Quel video va rimosso da tutte le piattaforme”. Il senatore, tra gli esponenti di spicco dell’Unione di Centro, commenta così, in un’intervista a Leggo, il video-spoiler ironico sul Festival didel duo, diventato virale sui social in queste ore. Nel video, infatti, si vedono(i due cantautori siciliani in gara tra i big al Festival dicon il brano ‘Musica leggerissima‘, ndr) che si incontrano in segreto e uno dice all’altro che arriveranno “al quinto posto” perché l’ha saputo ...

