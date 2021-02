Sandra Milo e il suo nuovo look | con il caschetto nero stupisce tutti La foto

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è certamente una delle attrici che maggiormente si sono distinte durante gli Anni Sessanta. Durante la sua strabiliante carriera ha preso parte a svariate pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Film come “Adua e le compagne”, “Giulietta degli spiriti”, e in particolar modo, “Otto e mezzo” che è stato insignito con l’ambito premio Oscar, le hanno portato un’immensa notorietà. L’artista si è sempre mostrata con una chioma biondissima che contribuiva a rimarcare la sua speciale bellezza, e che è stata per lungo tempo il tratto distintivo del suo personaggio. Persino il regista Federico Fellini adorava la sua capigliatura, chiamandola scherzosamente “i capelli biondi di Sandrocchia”. Oggi, con i suoi 87 anni suonati,, nonostante non appaia più sotto i riflettori, è ancora molto amata dai ...