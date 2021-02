Sanabria negativo dopo 21 giorni, dubbio Linetty (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torino pronto a riabbracciare Sanabria, tornato negativo dopo 21 giorni. Attenzione però alla possibilità di perdere Linetty Il Torino sta per riabbracciare Sanabria, negativo al Covid-19 dopo 21 giorni di isolamento. Tra oggi e domani l’attaccante paraguaiano rifarà la visita d’idoneità sportiva e domenica è atteso al “Filadelfia” per il suo primo allenamento in granata. Sanabria non vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova squadra per la prima volta. L’attaccante infatti è stato acquistato dal Torino alla fine del mercato di gennaio, ma dal 29 di quel mese è positivo al Covid-19 è ha vissuto in isolamento in una camera di albergo a Torino. Alla buona notizia su Sanabria fa seguito ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torino pronto a riabbracciare, tornato21. Attenzione però alla possibilità di perdereIl Torino sta per riabbracciareal Covid-1921di isolamento. Tra oggi e domani l’attaccante paraguaiano rifarà la visita d’idoneità sportiva e domenica è atteso al “Filadelfia” per il suo primo allenamento in granata.non vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova squadra per la prima volta. L’attaccante infatti è stato acquistato dal Torino alla fine del mercato di gennaio, ma dal 29 di quel mese è positivo al Covid-19 è ha vissuto in isolamento in una camera di albergo a Torino. Alla buona notizia sufa seguito ...

zazoomblog : Sanabria torna negativo dopo 21 giorni. Il Toro perde Linetty: tampone dubbio - #Sanabria #torna #negativo #giorni… - TorinoFCFeed : Sanabria negativo dopo 21 giorni. Il Toro perde anche Linetty: tampone dubbio - sportli26181512 : Sanabria torna negativo dopo 21 giorni. Il Toro perde Linetty: tampone dubbio: Sanabria torna negativo dopo 21 gior… - Gazzetta_it : #Sanabria torna negativo dopo 21 giorni. Il Toro perde anche #Linetty per la sfida di questa sera a Cagliari: tampo… - FantaConsigli1 : #Torino, non convocati #Buongiorno, #Murru e #Linetty. Ieri è uscita la notizia di due positività (non chiarita l'i… -