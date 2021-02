San Paolo, Crespo: “Sono contento di avere Kakà al mio fianco, è una leggenda del calcio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovo allenatore del San Paolo, Hernan Crespo, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi. L’argentino ha affrontato vari temi parlando anche del suo amico Kakà, il quale avrà un ruolo in società: “E’ una sorpresa averlo qui, non mi aspettavo di trovarlo ma è bello riabbracciare un amico. E’ una leggenda del calcio e, a prescindere dal ruolo che svolgerà, è bello averlo qui al mio fianco. Conosce l’ambiente e mi darà una mano per questi primi giorni. Sono felice di rivedere volti familiari che trasmettono allegria“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il nuovo allenatore del San, Hernan, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi. L’argentino ha affrontato vari temi parlando anche del suo amico, il quale avrà un ruolo in società: “E’ una sorpresa averlo qui, non mi aspettavo di trovarlo ma è bello riabbracciare un amico. E’ unadele, a prescindere dal ruolo che svolgerà, è bello averlo qui al mio. Conosce l’ambiente e mi darà una mano per questi primi giorni.felice di rivedere volti familiari che trasmettono allegria“. SportFace.

