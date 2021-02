San Marino non si 'fida' dell'Italia e acquista il vaccino russo Sputnik (Di venerdì 19 febbraio 2021) San Marino acquisterà dosi del vaccino russo Sputnik . Le autorità locali hanno infatti siglato un 'protocollo per l'acquisto del vaccino Sputnik V sviluppato dall'Istituto di epidemiologia Nikolai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sanacquisterà dosi del. Le autorità locali hanno infatti siglato un 'protocollo per l'acquisto delV sviluppato dall'Istituto di epidemiologia Nikolai ...

RobTallei : La Repubblica di San Marino ha deciso di acquistare dalla Russia il vaccino Sputnik V. - SkyTG24 : Covid, vaccino Sputnik autorizzato in 30 Paesi: c’è anche San Marino - Linkiesta : La Repubblica di San Marino vaccinerà i suoi cittadini con il siero russo Sputnik. L'accordo con Roma prevedeva che… - Piergiulio58 : Covid, vaccino Sputnik autorizzato in 30 Paesi: c’è anche San Marino. - EBmonza : RT @Linkiesta: La Repubblica di San Marino vaccinerà i suoi cittadini con il siero russo Sputnik. L'accordo con Roma prevedeva che per ogni… -