Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2021 di Oberstdorf: sei azzurri in Germania (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Mondiali di sci nordico, in programma ad Oberstdorf, in Germania, si svolgeranno da lunedì 22 febbraio a domenica 7 marzo: le gare del Salto con gli sci sono in programma dal 24 febbraio al 6 marzo e vedranno al via sei azzurri, quattro tra gli uomini e due tra le donne. I convocati dell’Italia sono Daniel Moroder, Francesco Cecon, Alex Insam, Giovanni Bresadola, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Si inizia mercoledì 24 febbraio con le qualificazioni femminili dall’HS106, con la finale giovedì 25. Venerdì 26 prova a squadre femminile (Italia assente) e qualificazioni maschili, con la finale sabato 27. Domenica 28 si disputerà la prova a squadre mista. Martedì 2 marzo sul trampolino HS137 qualificazioni femminili, con la finale mercoledì 3. Giovedì 4 le qualificazioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idi sci nordico, in programma ad, in, si svolgeranno da lunedì 22 febbraio a domenica 7 marzo: le gare delcon gli sci sono in programma dal 24 febbraio al 6 marzo e vedranno al via sei, quattro tra gli uomini e due tra le donne. Isono Daniel Moroder, Francesco Cecon, Alex Insam, Giovanni Bresadola, Lara Malsiner e Jessica Malsiner. Si inizia mercoledì 24 febbraio con le qualificazioni femminili dall’HS106, con la finale giovedì 25. Venerdì 26 prova a squadre femminile (Italia assente) e qualificazioni maschili, con la finale sabato 27. Domenica 28 si disputerà la prova a squadre mista. Martedì 2 marzo sul trampolino HS137 qualificazioni femminili, con la finale mercoledì 3. Giovedì 4 le qualificazioni ...

