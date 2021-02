Salta la ‘Réunion’ del Gf Vip

Leggi su giornalettismo

Anticipazione da Casa Chi: abbiamo saputo che il Grande Fratello Vip non andrà in onda con la reunion post 'finalissima', ovvero la puntata in più per celebrare questi sei mesi di successo del format condotto e creato a sua immagine e somiglianza da Alfonso Signorini. LEGGI ANCHE > Pupo contro Zorzi: è una questione di interessi? Tutta la verità Reunion Gf Vipta, il motivo Sembrerebbe che lo stesso conduttore abbia detto 'no' alla puntata aggiuntiva che avrebbe riunito i concorrenti, per rivivere questi sei mesi insieme. Format che in passato è già andato in onda. Il programma terminerà ufficialmente con la finale il primo marzo e la proclamazione del vincitore o della vincitrice. LEGGI ANCHE > Ecco chi sono i tre denunciati del reality