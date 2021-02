Russia | il mistero dei cani blu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Poveri randagi, non sanno di essere diventati un caso. Accolti alla clinica veterinaria Zoozashchita-NN a Novgorod, in Russia occidentale, semmai, si chiederanno il perché di queste attenzioni. Questi 13 cani randagi sono stati trovati il 13 febbraio e catturati nella fabbrica dimessa di Dzerzhinskoye Steklo, che produceva vetro acrilico e acido prussico nella città di Dzerzhinsk. Tutti avevano la pelliccia di un blu squillante e il loro pelo è risultato positivo al pigmento blu di Prussia. Che i poveri cani siano stati oggetti di uno scherzo? Che si siano avvelenati vivendo nella fabbrica dismessa?

Il Messaggero

