Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La depressione di mio padre? Orrore per la sua rinuncia all’azione: io sono diventato iperattivo” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Se ho ricordi molto dolorosi della mia infanzia a causa della depressione di mio padre? No, credo di averli metabolizzati. Come spesso accade, io sono uno che si è buttato dall’altra parte”. Così Enrico Ruggeri, ospite a ‘La Confessione’ in onda venerdì 19 febbraio alle 22.45 sul Nove a proposito della malattia del papà che soffrì di depressione tutta la vita. “Lei racconta di averlo visto quasi sempre a letto, che era sempre in ritardo quando doveva venirla a prendere a scuola e che lei tratteneva il pianto perché rimaneva ultimo tra i bambini. Ha ricordi molto dolorosi della sua infanzia?”, ha domandato il conduttore. ” Credo di averli metabolizzati. Come spesso accade io sono uno che si è buttato dall’altra parte – ha spiegato il cantante, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Se ho ricordi molto dolorosi della mia infanzia a causa delladi mio? No, credo di averli metabolizzati. Come spesso accade, iouno che si è buttato dall’altra parte”. Così Enrico, ospite a ‘La’ in onda venerdì 19 febbraio alle 22.45 sula proposito della malattia del papà che soffrì ditutta la vita. “Lei racconta di averlo visto quasi sempre a letto, che era sempre in ritardo quando doveva venirla a prendere a scuola e che lei tratteneva il pianto perché rimaneva ultimo tra i bambini. Ha ricordi molto dolorosi della sua infanzia?”, ha domandato il conduttore. ” Credo di averli metabolizzati. Come spesso accade iouno che si è buttato dall’altra parte – ha spiegato il cantante, ...

Noovyis : (Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “L’uso in passato di cocaina? Provo orrore più che per il gesto in… - Noovyis : (Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La depressione di mio padre? Orrore per la sua rinuncia all’azion… - ilfattovideo : Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “L’uso in passato di cocaina? Provo orrore più che per il gesto in… - ilfattovideo : Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La depressione di mio padre? Orrore per la sua rinuncia all’azione… -