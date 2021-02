Rugby, Pro 14: le Zebre a casa degli Ospreys per il poker di vittorie (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torna il Guinness Pro 14 e questo weekend si disputa la dodicesima giornata del torneo celtico. Al Liberty Stadium di Swansea scendono in campo le Zebre di Parma contro i padroni di casa gallesi per cercare risalire la classifica. I ragazzi di Michael Bradley hanno conquistato sino a ora tre vittorie in campionato e puntano al poker di successi per lasciare la sesta piazza nella conference A. Di contro, invece, gli Ospreys attualmente sono terzi nello stesso girone, con sei vittorie e sono lontani dalle prime due piazze, ma hanno un vantaggio ampio sugli inseguitori. Sono stati proprio gli Ospreys una delle due squadre battute dai bianconeri in stagione, che oltre ai due derby con la Benetton Treviso si sono imposti all’andata a Parma per 23-17 sui gallesi. Merito ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Torna il Guinness Pro 14 e questo weekend si disputa la dodicesima giornata del torneo celtico. Al Liberty Stadium di Swansea scendono in campo ledi Parma contro i padroni digallesi per cercare risalire la classifica. I ragazzi di Michael Bradley hanno conquistato sino a ora trein campionato e puntano aldi successi per lasciare la sesta piazza nella conference A. Di contro, invece, gliattualmente sono terzi nello stesso girone, con seie sono lontani dalle prime due piazze, ma hanno un vantaggio ampio sugli inseguitori. Sono stati proprio gliuna delle due squadre battute dai bianconeri in stagione, che oltre ai due derby con la Benetton Treviso si sono imposti all’andata a Parma per 23-17 sui gallesi. Merito ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro Occhi bresciani puntati su calcio, volley e rugby Slitta invece a lunedì alle 15 il match della FeralpiSalò in Lega Pro : i leoni del Garda saranno ... Infine il rugby, con il torneo Super10 alle prese con i recuperi. Il Kawasaki Calvisano sarà ...

Axpo Italia rinnova le collaborazioni con Modena F.C. e Zebre Rugby ... vede Axpo Italia come Gold Sponsor del club impegnato nel campionato di Lega Pro e attualmente nei ... Partnership attiva dalla stagione 2017/18 anche quella con le Zebre Rugby , impegnate questa ...

