Rubano auto nei parcheggi dei centro commerciali tra Caserta e Napoli, "ladri seriali" arrestati (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro "ladri seriali" d'auto, che agivano soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali del Casertano e del Napoletano, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Marcianise (Caserta) nell'ambito di un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere. In carcere è finito il 50enne Maurizio Camerlingo, mentre gli altri tre indagati, Guido Bianco di 42 anni, Rosario Aprea di 39 anni e Raffaele Russo di 36 anni, sono stati condotti agli arresti domiciliari; tutti sono residenti tra Napoli e Casalnuovo. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Dalle indagini, è emerso che i quattro ladri avrebbero rubato in pochi mesi, tra ...

