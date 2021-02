Rosalinda Cannavò | Ho visto la morte in faccia | Il terrore negli occhi

Leggi su kronic

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La showgirlha raccontato un brutto aneddoto, nel quale lei stessa ha ammesso di aver avuto paura di morire(Instagram), in arte Adua Del Vesco, è un’attrice italiana. All’età di sedici anni debutta nel mondo dello spettacolo, dopo aver provato a sfondare nella danza. In seguito al suo trasferimento a Roma, nel 2012 esordisce in Tv, nella terza stagione della serie intitolata “L’onore e il rispetto”. Due anni dopo partecipa alle riprese del film “Sapore di te”, diretto dal regista Carlo Vanzina. Successivamente l’attrice recita in altre fiction televisive, tra queste ricordiamo “Rodolfo Valentino – la leggenda”, “Il peccato e la vergogna” e “Furore – Il vento della speranza”. Nel 2016 le viene affidato il ruolo di ...