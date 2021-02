Rosalinda Cannavò | “Ho avuto paura di morire” | Il terrore negli occhi

Leggi su kronic

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La showgirlha raccontato un brutto aneddoto, nel quale lei stessa ha ammesso di averdi(Instagram), in arte Adua Del Vesco, è un’attrice italiana. All’età di sedici anni debutta nel mondo dello spettacolo, dopo aver provato a sfondare nella danza. In seguito al suo trasferimento a Roma, nel 2012 esordisce in Tv, nella terza stagione della serie intitolata “L’onore e il rispetto”. Due anni dopo partecipa alle riprese del film “Sapore di te”, diretto dal regista Carlo Vanzina. Successivamente l’attrice recita in altre fiction televisive, tra queste ricordiamo “Rodolfo Valentino – la leggenda”, “Il peccato e la vergogna” e “Furore – Il vento della ...