Romeo Bondanese è stato ripreso mentre moriva | poteva essere salvato

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli ultimi attimi di vita disono stati ripresi da qualcuno, è questa l’accusa dello zio, adesso disperato. L’uomo, intervida FanPage, fa sapere: “Hanno fatto video invece di provare fermare l’emorragia, che ha ucciso mio nipote, prima che arrivasse l’ambulanza“.nel corso della colluttazione tra giovani è rimasto vittima di una coltellata: gli è stata recisa l’arteria femorale ed è morto dissanguato. Certamente, con un intervento più tempestivo sarebbepossibile salvargli la vita. “Alle persone che hanno avuto il coraggio di riprendere ciò che stava accadendo dopo l’aggressione mi sento di dire che mi dispiace per il loro comportamento. Forse nessuno è riuscito ad interpretare la gravità della ferita e hanno fatto video anziché premere con la mano, per cercare ...

Non si dà pace la famiglia di, il 17enne ucciso in quel di Formia due sere fa, e per cui sarebbe stato fermato un altro minorenne originario della provincia di Caserta. Oggi Storie Italiane , programma di Rai Uno, ...IL CONTESTO La vittima, Bartolomeo, detto, e il cugino Osvaldo V . sono stati descritti immediatamente da tutti come due bravi ragazzi. Il primo uno studente dell'istituto nautico di ...Gli ultimi attimi di vita di Romeo Bondanese sono stati ripresi da qualcuno, è questa l’accusa dello zio, adesso disperato. L’uomo, intervistato da FanPage, fa sapere: “Hanno fatto video invece di ...FORMIA – E’ stato convalidato il fermo del ragazzo di Casapulla in provincia di Caserta fermato per l’omicidio del 17enne di Formia Romeo Bondanese. Il gip presso il Tribunale dei Minorenni di Roma ha ...