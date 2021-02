Romeo | accoltellato e ucciso a Formia | ai domiciliari il 17enne arrestato per l' omicidio

CorriereCitta : Omicidio Formia, arresti domiciliari per il 17enne che ha accoltellato e ucciso Romeo Bondanese - Latina_Oggi : #Formia. Accoltellato dopo la rissa, la veglia per il giovane Romeo - LatinaBiz : Locandina Ecco quello che ha detto il parroco di San Biagio di Minturno e direttore di Radio Civita InBlu Don Maur… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Romeo, morto accoltellato a 17 anni: un amico ha bloccato il killer - vincenzopagano4 : RT @Corriere: Romeo, morto accoltellato a 17 anni: un amico ha bloccato il killer -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo accoltellato

V., il 17enne studente di Casapulla (Caserta), che martedì sera hamortalmente a Formia il 17enne formianoBondanese e ferito alla coscia il cugino di quest'ultimo. E ne ha ...Il ragazzo di 17 anni accusato dell'omicidio diBondanese , il giovane ucciso a coltellate nel centro di Formia durante una rissa, va agli arresti domiciliari. I giudici del tribunale dei minori di Roma hanno infatti convalidato l'arresto del ...Il giudice del Tribunale dei Minori ha disposto la misura per l'adolescente originario del casertano, accusato dell'omicidio.La Procura per i minori di Roma ha derubricato l'accusa di omicidio volontario in preterintenzionale e aggiunto l'accusa di rissa ...