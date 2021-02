Romeo, 17 anni, accoltellato a Formia: ripreso mentre stava morendo, e nessuno ha tamponato la ferita (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo zio di Romeo Bondanese non trova pace per l’assurdo omicidio del nipote diciassettenne e accusa i presenti: “Hanno fatto video invece di fermare l’emorragia”. Romeo Bondanese, ucciso martedì scorso durante una rissa scoppiata nei pressi del McDonald’s di Formia, poteva essere salvato. Lo zio del ragazzo, disperato e scosso da un dolore indicibile, non L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo zio diBondanese non trova pace per l’assurdo omicidio del nipote diciassettenne e accusa i presenti: “Hanno fatto video invece di fermare l’emorragia”.Bondanese, ucciso martedì scorso durante una rissa scoppiata nei pressi del McDonald’s di, poteva essere salvato. Lo zio del ragazzo, disperato e scosso da un dolore indicibile, non L'articolo proviene da Leggilo.org.

