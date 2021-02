RomaSmart2030 | Raggi | investimenti su sicurezza e sostenibilità

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Rigenerazione e riforestazione urbana, sviluppo ecosostenibile. Sono temi al centro della nostra agenda politica per una citta’ inclusiva e innovativa. Durante questo periodo emergenziale abbiamo accelerato un processo di trasformazione gia’ avviato. Non ci siamo mai fermati. Nei mesi scorsi abbiamo presentato un Piano di sviluppo resiliente, sostenibile e inclusivo di Roma Capitale con progetti strutturati legati alle necessita’ del territorio e ai bisogni delle imprese, vero motore del Paese.” “Un piano che delinea quella che deve essere la citta’ del futuro, con progetti di efficientamento energetico degli immobili,sulla, sulla sostenibilita’ ambientale, digitalizzazione, innovazione e inclusione sociale. Punti imprescindibili per proseguire con il percorso di cambiamento avviato per la Capitale”. Lo ha dichiarato la ...