Roma, la Metro C si ferma nel weekend ma non è l’unica: ecco quali fermate saranno inattive (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Atac, azienda di traporti Romana, comunica che la Metro C resterà chiusa sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021: i treni saranno sostituiti dai bus. La motivazione sembra però essere importante: “Sono in corso i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della Metropolitana e del nodo di scambio di Colosseo con la Metro B“. Sempre per motivi di lavoro la Metro C, dall’11 gennaio 2021 termina in anticipo le proprie corse. Leggi anche: Roma, caos Metro C: intervento delle Forze dell’Ordine e guasto a un treno, fortissimi ritardi sulla linea Chiuse le fermate Repubblica, Castro Pretorio e Policlinico La Metro C però, non è l’unica a fermarsi nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Atac, azienda di traportina, comunica che laC resterà chiusa sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021: i trenisostituiti dai bus. La motivazione sembra però essere importante: “Sono in corso i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C dellapolitana e del nodo di scambio di Colosseo con laB“. Sempre per motivi di lavoro laC, dall’11 gennaio 2021 termina in anticipo le proprie corse. Leggi anche:, caosC: intervento delle Forze dell’Ordine e guasto a un treno, fortissimi ritardi sulla linea Chiuse lete Repubblica, Castro Pretorio e Policlinico LaC però, non èrsi nel ...

Profilo3Marco : RT @repubblica: Roma, Metro C si ferma per il fine settimana: resterà chiusa il 20 e 21 febbraio - repubblica : Roma, Metro C si ferma per il fine settimana: resterà chiusa il 20 e 21 febbraio - CorriereCitta : Roma, la Metro C si ferma nel weekend ma non è l’unica: ecco quali fermate saranno inattive - affariroma : Anagnina è #Covid Friendly - Affaritaliani : Il coronavirus prende la Metro Anagnina è 'Covid friendly' -