Roma, guida Borja Mayoral: lo spagnolo è l’incubo delle neo promosse (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La decisione sembra essere stata presa. Anche domenica sera Edin Dzeko dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando il posto da titolare a Borja Mayoral. Il bosniaco non si è ancora riabilitato del tutto agli occhi di Paulo Fonseca e la scelta di schierarlo dal primo minuto in Europa League contro lo Sporting Braga pare indicativa in vista del match di campionato con il Benevento. Al “Ciro Vigorito“, a guidare l’attacco dei capitolini, dovrebbe dunque essere lo spagnolo, chiudendo idealmente un ciclo apertosi proprio con il Benevento. Nella sfida di andata, l’attaccante prelevato dal Real Madrid giocò infatti i suoi primi scampoli con la maglia della Roma, entrando a cinque minuti dal novantesimo al posto di Dzeko. Battute conclusive di una sfida ormai archiviata, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La decisione sembra essere stata presa. Anche domenica sera Edin Dzeko dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando il posto da titolare a. Il bosniaco non si è ancora riabilitato del tutto agli occhi di Paulo Fonseca e la scelta di schierarlo dal primo minuto in Europa League contro lo Sporting Braga pare indicativa in vista del match di campionato con il Benevento. Al “Ciro Vigorito“, are l’attacco dei capitolini, dovrebbe dunque essere lo, chiudendo idealmente un ciclo apertosi proprio con il Benevento. Nella sfida di andata, l’attaccante prelevato dal Real Madrid giocò infatti i suoi primi scampoli con la maglia della, entrando a cinque minuti dal novantesimo al posto di Dzeko. Battute conclusive di una sfida ormai archiviata, ...

Roma : ?? Una #guida aiuta a scoprire i siti archeologici, storici e naturalistici nel territorio del #MunicipioVI. 75 sche… - unpred1ct4ble_ : RT @SpockEva: Chi non vive a Roma può pensare che la conversazione sugli insulti alla guida sia esagerata. Rega fidatevi che ci stanno anda… - svnsetlena : RT @SpockEva: Chi non vive a Roma può pensare che la conversazione sugli insulti alla guida sia esagerata. Rega fidatevi che ci stanno anda… - statyyyyy : RT @SpockEva: Chi non vive a Roma può pensare che la conversazione sugli insulti alla guida sia esagerata. Rega fidatevi che ci stanno anda… - SpockEva : Chi non vive a Roma può pensare che la conversazione sugli insulti alla guida sia esagerata. Rega fidatevi che ci s… -