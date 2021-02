Roma | folla nelle zone della Movida | chiuse piazze a Trastevere e San Lorenzo

Agenzia_Ansa : Folla nelle zone della #movida, chiuse alcune piazze a #Roma. Assembramenti a San Lorenzo e Trastevere #covid #ANSA - fattoquotidiano : In Liguria ristoranti aperti nonostante la zona arancione. Folla nei locali anche nel centro di Milano. A Roma chiu… - TgLa7 : ??Folla in centro #Roma. Chiusa momentaneamente l'area di Fontana di Trevi - CorriereQ : Folla in zone movida, chiuse piazze a Roma - AsarkoS_ : RT @Agenzia_Ansa: Folla nelle zone della #movida, chiuse alcune piazze a #Roma. Assembramenti a San Lorenzo e Trastevere #covid #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma folla

Il Messaggero

Movida scatenata in questo venerdì sera a . Isolate alcune piazze: largo degli Osci, piazza dell'Immacolata, via degli Ausoni, tutte a San Lorenzo . Mentre a piazza San Cosimato, piazza di San Calisto ...in zone della movida a. La polizia locale ha effettuato chiusure momentanee per consentire l'allontanamento delle persone nei quartieri San Lorenzo e Trastevere. Tra le piazze 'isolate' ...La polizia locale di Roma Capitale ha disposto la chiusura delle piazze di San Lorenzo e Trastevere per la folla di persone che si è riversata in strada ...Folla in zone della movida a Roma. La polizia locale ha effettuato chiusure momentanee per consentire l'allontanamento delle persone nei quartieri San Lorenzo e Trastevere (ANSA) ...