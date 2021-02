Roma | Florenzi ha convinto il PSG | riscatto vicino

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandrohail PSG che adesso è intenzionato a riscattarlo dallaAlessandrosi è preso il PSG e adesso il club francese non vuole più mollarlo. L’esterno italiano è diventato inamovibile sulla fascia destra dei parigini che adesso non vogliono più perderlo e sarebbero pronti ad esercitare il. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, il prezzo del calciatore non spaventerebbe il PSG che lo vede come un ragazzo nel pieno della sua carriera. Serviranno circa 8 milioni per riscattaredalla; cifra minima per un club come quello parigino che ci ha abituato a spese folli. Leggi su Calcionews24.com