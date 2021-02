Rocco Hunt e Geolier, il nuovo brano “Che me chiamme a fa?” fuori oggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Reduce da un successo enorme, che lo ha visto dominare le classifiche e conquistare dischi di platino a una velocità incredibile tra Italia e Spagna, Rocco Hunt dà il via oggi, venerdì 19 febbraio, al suo 2021 musicale con Che me chiamme a fa? (Sony Music Italy), il nuovo singolo feat. Geolier. Il rapper aveva annunciato la nuova collaborazione con il collega scrivendo sui suoi account ufficiali: “L’abbiamo fatta grossa”. Che me chiamme a fa? racconta una storia d’amore in chiave urbana, la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana. Quello passato è stato un anno che ha confermato la grande forza di Rocco Hunt, presentandolo anche a un pubblico internazionale che lo ha ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 febbraio 2021) Reduce da un successo enorme, che lo ha visto dominare le classifiche e conquistare dischi di platino a una velocità incredibile tra Italia e Spagna,dà il via, venerdì 19 febbraio, al suo 2021 musicale con Che mea fa? (Sony Music Italy), ilsingolo feat.. Il rapper aveva annunciato la nuova collaborazione con il collega scrivendo sui suoi account ufficiali: “L’abbiamo fatta grossa”. Che mea fa? racconta una storia d’amore in chiave urbana, la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d’amore in versi in lingua napoletana. Quello passato è stato un anno che ha confermato la grande forza di, presentandolo anche a un pubblico internazionale che lo ha ...

AmiciUfficiale : WOOOW Tutto lo stile e l'energia di Rocco Hunt e Ana Mena ORA sul palco di #Amici20! Impossibile non cantare insiem… - SkyTG24 : Rocco Hunt feat. Geolier, il testo di 'Che chiamme a fa?' - YolBlog : #ROCCOHUNT - fuori oggi CHE ME CHIAMME A FA? feat #GEOLIER! una profonda dichiarazione d’#amore in versi in lingua… - insidemusicit : ROCCO HUNT: nuovo singolo 'CHE ME CHIAMME A FA?' feat #Geolier #CheMeChiammeAFa #RoccoHunt #InsideMusic - limitefm : Ana Mena;Rocco Hunt^TITLE=A Un Paso De La Luna^ALBUM=A Un Paso De La Luna^YEAR -