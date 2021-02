Rocco Casalino | ' Io di nuovo fidanzato | ho fatto di tutto per essere etero Pagai i debiti di mia madre grazie al GF'

fanpage : Appena uscito, il libro di Rocco Casalino è balzato ai primi posti nelle classifiche dei libri più venduti. - Linkiesta : Toninelli avverte #Draghi, Rocco supera #Obama, e altri mitomani italiani Subito un governo ombra con gli arcitali… - welikeduel : Questa sera l'esclusiva intervista di @zdizoro a Rocco Casalino. Dalle 21.15 su @La7tv. #propagandalive - marianomascoli1 : RT @mariotoscana196: Dopo che è stata confermata la presenza di email con cui ROCCO CASALINO per conto del governo invitava i direttori dei… - linofraschetti : RT @mariotoscana196: Dopo che è stata confermata la presenza di email con cui ROCCO CASALINO per conto del governo invitava i direttori dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

si confessa a 'Verissimo' sabato 20 febbraio alle 16 su Canale 5. Niente politica, ma spazio al suo percorso di vita, tra l'infanzia difficile in Germania, il rapporto burrascoso con il ...In occasione dell'uscita della sua autobiografia sarà ospite di Silvia Toffanin per un'intervista concentrata sulla sua vita e sul suo ...Casalino si racconta a Verissimo: ma lascia fuori la politicaRocco Casalino sarà ospite nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin domani, 20 febbraio, alle 16:00. Un personaggio televisivo estremamen ...Paola Ansuini età, marito e figli, carriera della donna scelta dal premier per gestire la comunicazione, che cambierà e sarà all’insegna della sobrietà ...