Roberto Brazzale | «Le aziende mettano la natalità in cima alle priorità»

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 febbraio 2021) «La celebrazione della Giornata per la Vita cade nel momento più drammatico mai vissuto dalla nostra comunità in ordinenuove nascite. Ormai, in Italia muoiono circa 700.000 persone all'anno e ne nascono meno di 400.000. Ogni anno l'Italia perde 300.000 vite». Inizia così l’appello di, imprenditore alla guida della più antica azienda casearia italiana. Un messaggio veicolato attraverso il suo profilo Facebook e indirizzato a tutti gli imprenditori italiani affinché adottino provvedimenti che incoraggino la maternità, proprio come ha fatto lui stesso introducendo il «baby bonus». Come mai ha deciso di lanciare questo appello? «Hanno contribuito molteplici fattori. Sicuramente la situazione in cui troviamo dà molto da riflettere. Siamo tutti davanti al televisore a vedere le numerosi morte causate dal coronavirus, ...