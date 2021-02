Ritrovato il corpo di Valeria Mella | la 25enne dispersa sul monte Velino

SanMarino_RTV : #Rimini Ritrovato cadavere #marecchia, è giallo - PrimaPaginaNews : Dispersi sul #Velino: Ritrovato il corpo di uno dei quattro escursionisti - tfabiani2 : RT @RaiNews: Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi - Marilenapas : RT @RaiNews: Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi - radiolaquila1 : Dispersi sul Velino, il corpo ritrovato è di Valeria Mella -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato corpo

A quanto si apprende ilè statosotto metri di neve dopo quasi un mese di ricerche: sarà ora trasportato all'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Le operazioni di soccorso e recupero ...Ilsarà trasportato all'obitorio dell'ospedale di Avezzano. Le operazioni di soccorso e recupero sono state ostacolate dal maltempo che ha imperversato in queste settimane in Abruzzo, ...I carabinieri hanno trovato l'uomo all'interno della sua auto ... mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è ...La Prefettura dell'Aquila informa che è stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino ...