Ritorno di fiamma per Antonella Elia? L'opinionista paparazzata con l'ex

Antonella Elia è stata paparazzata insieme al suo storico ex, Pietro delle Piane. Se l'amore sia tornato o meno lo dirà il tempo, visto che a quanto afferma lei hanno interrotto tutti i rapporti, ma secondo molti sembrerebbe una prova schiacciante del Ritorno di fiamma fra i due. 

Antonella Elia lascia il Grande Fratello? Nelle scorse ore è trapelata la voce che Antonella Elia nella prossima edizione del GF Vip cederà il suo posto da opinionista a qualcun altro. Probabilmente questa scelta è stata dettata dal comportamento che la showgirl ha avuto nei confronti di alcune concorrenti, in particolare verso Elisabetta Gregoraci e Samantha de Grenet. In realtà, però, si dice che, in generale, Alfonso Signorini ne sia rimasto insoddisfatto.

