Rissa tra Feltri e la Merlino a “L’Aria che tira”: si parla di donne e finisce male: “Mi hai rotto i co…” (video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi rompi i co…”. “E tu mi rompi l’anima”. Scontro inusitato in diretta a L’Aria che tira su La7 tra Vittorio Feltri e la conduttrice Myrta Merlino. Si parlava di donne e politica. Discussione nata, com’è noto, a seguito della mancanza di figure femminili nell’esecutivo Draghi. Ma finisce male, nonostante i due non siano quasi mai venuti a male parole. Feltri inizia dicendo che secondo lui le donne sono “più brave degli uomini”. “Anche se in politica “sono cretine esattamente come gli uomini”, dice sempre amante dei paradossi urticanti. “È sotto gli occhi di tutti lo spettacolo che ci offre la politica, ma non solo negli ultimi tempi ma da quasi sempre quindi non c’è da stupirsi“, sostiene il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Mi rompi i co…”. “E tu mi rompi l’anima”. Scontro inusitato in diretta achesu La7 tra Vittorioe la conduttrice Myrta. Siva die politica. Discussione nata, com’è noto, a seguito della mancanza di figure femminili nell’esecutivo Draghi. Ma, nonostante i due non siano quasi mai venuti aparole.inizia dicendo che secondo lui lesono “più brave degli uomini”. “Anche se in politica “sono cretine esattamente come gli uomini”, dice sempre amante dei paradossi urticanti. “È sotto gli occhi di tutti lo spettacolo che ci offre la politica, ma non solo negli ultimi tempi ma da quasi sempre quindi non c’è da stupirsi“, sostiene il ...

rontagnano : RT @GianniVezzani1: L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...', vol… - GianniVezzani1 : L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...',… - federico : RT @Rossana_Capo: Sono una brutta persona antisportiva ma auspico alla rissa tra Medvedev e Djokovic in campo, potrei volare ?? - Rossana_Capo : Sono una brutta persona antisportiva ma auspico alla rissa tra Medvedev e Djokovic in campo, potrei volare ?? - GianniBoscarato : L'aria che tira, rissa tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri: 'Per te si divertono?', 'Ma piantala. Mi hai rotto...',… -