Rissa a Formia, scarcerato il sedicenne sotto accusa per la morte di Romeo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il giovane era stato fermato la notte dell’omicidio. Ad incastrarlo le telecamere. Ora è ai domiciliari Leggi su lastampa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il giovane era stato fermato la notte dell’omicidio. Ad incastrarlo le telecamere. Ora è ai domiciliari

TgrRai : #Formia Fermato poco dopo la tragica rissa scoppiata la sera di martedì grasso, va agli arresti domiciliari il 17en… - JackieMilesiF : Rissa Formia, scarcerato il 16enne accusato della morte di Romeo. 'Non voleva uccidere' - FlaShBloGLive : Rissa Formia, scarcerato il 16enne accusato della morte di Romeo. 'Non voleva uccidere' - La Repubblica - networkpn : Rissa a Formia, scarcerato il sedicenne sotto accusa per la morte di Romeo ? #News #NetworkPN ? ?? APRI (… - occhio_notizie : Il presunto aggressore era stato fermato per #omicidio dagli agenti della Questura di #Latina poche ore dopo la ris… -