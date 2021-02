Rissa a Formia, scarcerato il ragazzo accusato della morte di Romeo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rissa tra minori a Napoli, ferito un ragazzo di 16 anni. Violenza contro un automezzo del 118. L’allarme di Confesercenti. NAPOLI – Rissa tra minori a Napoli. La lite sarebbe avvenuto sul lungomare della città partenopea nel pomeriggio di martedì 16 febbraio. “Lo scontro ha svuotato i ristoranti – ha detto Confesercenti, riportata da La Repubblica – abbiamo chiesto al prefetto e al questore un incontro urgente sulla sicurezza, i controlli sono assenti. I ragazzi erano senza mascherina. I locali non possono subire ulteriori danni oltre a quelli che li hanno messo in ginocchio. Chiediamo maggiori controlli“. La Rissa La Rissa, secondo i primi racconti, è avvenuta sul lungomare in questo ultimo giorno di carnevale. Due gruppi si sono scambiati prima insulti e poi sono arrivati al ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021)tra minori a Napoli, ferito undi 16 anni. Violenza contro un automezzo del 118. L’allarme di Confesercenti. NAPOLI –tra minori a Napoli. La lite sarebbe avvenuto sul lungomarecittà partenopea nel pomeriggio di martedì 16 febbraio. “Lo scontro ha svuotato i ristoranti – ha detto Confesercenti, riportata da La Repubblica – abbiamo chiesto al prefetto e al questore un incontro urgente sulla sicurezza, i controlli sono assenti. I ragazzi erano senza mascherina. I locali non possono subire ulteriori danni oltre a quelli che li hanno messo in ginocchio. Chiediamo maggiori controlli“. LaLa, secondo i primi racconti, è avvenuta sul lungomare in questo ultimo giorno di carnevale. Due gruppi si sono scambiati prima insulti e poi sono arrivati al ...

LaStampa : Rissa a Formia, scarcerato il sedicenne sotto accusa per la morte di Romeo - messveneto : Rissa a Formia, scarcerato il sedicenne sotto accusa per la morte di Romeo: Il giovane era stato fermato la notte d… - Lapomacho : Certo, infatti il coltello se lo portava per sbucciare la frutta, è stato un caso... Rissa Formia, scarcerato il 1… - dariocurcio5 : #UltimOra sull'omicidio di Romeo Bondanese. Il giovane aggressore, originario di Casapulla, è stato scarcerato ed è… - AlexanderLandSp : Rissa Formia, scarcerato il 16enne accusato della morte di Romeo. 'Non voleva uccidere' -