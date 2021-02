Ripresa europea, sette italiani su 10 sono ottimisti. Sondaggio commissionato dal Parlamento Ue (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quasi tre europei su quattro ritengono che il piano di Ripresa Ue consentirà al proprio paese di riprendersi più rapidamente dalla pandemia, secondo un Sondaggio del Parlamento europeo. La pandemia ha rafforzato la convinzione che l’Unione europea sia il luogo giusto per sviluppare soluzioni efficaci per combattere il Covid e i suoi effetti. Un nuovo Sondaggio, commissionato dal Parlamento europeo e condotto fra novembre e dicembre 2020 da Kantar, rileva che quasi tre intervistati su quattro (72%) ritengono che il piano di Ripresa dell’UE consentirebbe all’economia del proprio paese di riprendersi più rapidamente dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus. L’Italia, con il 69%, è in linea con la media europea. Gli europei che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Quasi tre europei su quattro ritengono che il piano diUe consentirà al proprio paese di riprendersi più rapidamente dalla pandemia, secondo undeleuropeo. La pandemia ha rafforzato la convinzione che l’Unionesia il luogo giusto per sviluppare soluzioni efficaci per combattere il Covid e i suoi effetti. Un nuovodaleuropeo e condotto fra novembre e dicembre 2020 da Kantar, rileva che quasi tre intervistati su quattro (72%) ritengono che il piano didell’UE consentirebbe all’economia del proprio paese di riprendersi più rapidamente dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus. L’Italia, con il 69%, è in linea con la media. Gli europei che ...

