Rinnovabili | clima e innovazione | la sfida di Cingolani

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Da ecologista devo riconoscere che un primo effetto positivo il governo Draghi lo ha avuto: ha portato nel dibattito pubblico la questionetica. Nel suo discorso in Parlamento il presidente del Consiglio ha detto chiaramente degli effetti del mutamentotico su ambiente e salute, della distruzione della biodiversità come fattore che ha facilitato il salto di specie e la pandemia, dell’amplificazione che l’inquinamento ha dato al coronavirus e al ruolo dell’uomo in questo processo distruttivo. Crisitica e covid insieme hanno prodotto effetti devastanti su salute, economica e tenuta sociale del Paese. Una situazione da cui si può uscire solo coniugando le ragioni del benessere con la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale, solo dando solide basi a uno sviluppo innovativo, inclusivo e sostenibile. E ora che siamo ...