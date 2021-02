“Rincaro delle bollette dell’acqua nei paesi dell’Isola, ma i sindaci ci sono?” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un cittadino di Bonate Sopra ha inviato alla redazione di Bergamonews sulla vicenda della fornitura d’acqua nei paesi dell’Isola Bergamasca. Una vincenda che “ha assunto ormai il carattere di una vera e propria sanzione comminata agli utenti di questa zona per via di una diatriba tra Hidrogest e Uniacque prima e dopo per le decisioni del gestore unico – appunto Uniacque – di imporre d’emblèe le nuove tariffe sul consumo di acqua. Evidenziando i numeri, per quanto mi riguarda direttamente, famiglia di due persone, a partire da gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020 i costi del consumo di acqua addebitati sono stati di ben 591.18 euro. Mentre negli anni scorsi per gli anni 2015/2016 il consumo complessivo di acqua ammontava a 369 euro e nel 2017/2018 l’ammontare era di 478 euro. Pertanto nel giro di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera che un cittadino di Bonate Sopra ha inviato alla redazione di Bergamonews sulla vicenda della fornitura d’acqua neiBergamasca. Una vincenda che “ha assunto ormai il carattere di una vera e propria sanzione comminata agli utenti di questa zona per via di una diatriba tra Hidrogest e Uniacque prima e dopo per le decisioni del gestore unico – appunto Uniacque – di imporre d’emblèe le nuove tariffe sul consumo di acqua. Evidenziando i numeri, per quanto mi riguarda direttamente, famiglia di due persone, a partire da gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020 i costi del consumo di acqua addebitatistati di ben 591.18 euro. Mentre negli anni scorsi per gli anni 2015/2016 il consumo complessivo di acqua ammontava a 369 euro e nel 2017/2018 l’ammontare era di 478 euro. Pertanto nel giro di ...

TerreImpervie : @lameduck1960 Calcolando che la Lombardia, tanto per parlare di cose a me vicine, è una delle regioni in Italia che… - michidag19 : @andardritto @La7tv @TeresaBellanova Il ministro che ha fatto l'unica riforma seria in quel governo. Poi solo monop… - statsvizzera : Nel 2020 il rincaro annuo medio delle proprietà residenziali è stato del 2,5% #statistica -