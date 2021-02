Rimodulazioni Vodafone per SIM dati | gli aumenti in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono previsti nuovidal gestore rosso: letornano a colpire, questa volta alcuni dei suoi cienti con SIMricaricabile e/o in abbonamento. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, per gli ultimi menzionati ci sarebbe anche un incremento delle spese di spedizione della fattura cartacea, incentivando a prediligere quella digitale a vantaggio dell’ambiente. Le offerteimpattate dallesubiranno un aumento di 1,99 euro al mese, e di 23,88 euro l’anno per i clienti che hanno optato per il rinnovo annuale. Le modifiche unilaterali del contratto scatteranno dal 23 marzo 2021 per alcune offerte con SIMricaricabile, e dal 6 aprile per le offerte con SIMin abbonamento. ...