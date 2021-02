zazoomblog : Rider cade dalla bici e viene investito da unauto: è grave - #Rider #dalla #viene #investito - toscanamedianew : Rider cade dalla bici e viene travolto, è grave | Cronaca FIRENZE - qn_lanazione : #Firenze - #Rider #cade dalla #bici e viene investito da un'auto: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Rider cade

Il Tirreno

Versa in gravi condizioni unrimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,15 a Firenze, in piazza delle Cure. Secondo una prima ricostruzione dalla polizia municipale, l'uomo, 45 anni, stava ...Versa in gravi condizioni unrimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri, 18 febbraio, intorno alle 19,15 a Firenze, in piazza delle Cure. Secondo una prima ricostruzione dalla polizia municipale, l'uomo, 45 ...L'incidente a Firenze in piazza delle Cure: ricoverato a Careggi un uomo di 45 anni FIRENZE. Versa in gravi condizioni un rider rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19 ...(ANSA) – FIRENZE, 19 FEB – Versa in gravi condizioni un rider rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,15 a Firenze, in piazza delle Cure.