Revenge porn | portiamo la sentenza per il caso della maestra di Torino anche fuori dai tribunali

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A quanto pare il «clima di conforto» di parlava la presidescuola che ha licenziato lavittima dinon ha convinto il giudice del processo. Risultato? La dirigente scolastica – insieme alla madre di un’alunna – è stata condannata. La storiadiè salita agli onori di cronaca nel 2020, seppure il fatto risalga alla primavera del 2018, e trova oggi un epilogo del primo capitolovicenda giudiziaria. La giustizia ha punito chi ha cacciato la giovane dall’asilo in cui lavorava perché un suo ex fidanzato aveva messo in circolazione tramite la chat del calcetto video e foto prodotti in momenti di intimità. Il verdetto prevede un anno e un mese di reclusione con la condizionale per la ...

Torino, maestra licenziata per: condannate la direttrice della scuola, una mamma e una collega Getty Images Era stata licenziata dopo che le foto intime che aveva inviato al suo ex fidanzato erano state diffuse, ...Sono le condanne decise dal Tribunale di Torino al processo sul caso di(all'epoca dei fatti non ancora reato in Italia, lo è da agosto 2019), che ha come protagonista una maestra d'...Giustizia è stata fatta (almeno in tribunale), ora occorre che la giovane donna possa tornare a lavorare senza quel marchio addosso ...È stata condannata la direttrice dell’asilo che aveva licenziato una giovane maestra vittima di revenge porn. La vicenda era avvenuta in un piccolo paese alle porte di Torino. La maestra era stata cac ...