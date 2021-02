Res Creata – Esseri umani e altri animali | la recensione del documentario | per un nuovo legame con gli animali

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi Res, ilche vuole invitare lo spettatore ad accogliere unpunto di vista sugli. Cominciamo la nostradi Resproprio dall'inizio del: una balena morta, sulle rive del mare, rimasta lì per settimane in attesa che qualche autorità decidesse come spostarla. Nel frattempo, le persone che si avvicinano al cadavere, scattano dei selfie, si fermano ad osservare. In questo forte inizio, a cui verrà accompagnato un forte finale, si trova ...