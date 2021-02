Renault - Nel 2020 perdite per 8 miliardi di euro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il 2020 rimarrà negli annali della Renault per le pesanti conseguenze prodotte sul bilancio dalla crisi del coronavirus e dalle difficoltà dell'alleato nipponico Nissan. Il costruttore transalpino ha registrato una perdita record di 8 miliardi di euro, a fronte del rosso di "appena" 141 milioni subito nel 2019. Crollano i ricavi, niente redditività. Le performance finanziarie negative sono da attribuire, innanzitutto, agli effetti della pandemia sulla domanda di mercato, che hanno determinato, per i francesi di Boulogne-Billancourt, un crollo delle vendite del 21,3% a 2,95 milioni di veicoli. Di conseguenza, i ricavi sono scesi del 21,7% a 43,5 miliardi, mentre le principali voci reddituali risultano tutte negative. Il margine operativo è pari a -337 milioni di euro, mentre nel 2019 ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilrimarrà negli annali dellaper le pesanti conseguenze prodotte sul bilancio dalla crisi del coronavirus e dalle difficoltà dell'alleato nipponico Nissan. Il costruttore transalpino ha registrato una perdita record di 8di, a fronte del rosso di "appena" 141 milioni subito nel 2019. Crollano i ricavi, niente redditività. Le performance finanziarie negative sono da attribuire, innanzitutto, agli effetti della pandemia sulla domanda di mercato, che hanno determinato, per i francesi di Boulogne-Billancourt, un crollo delle vendite del 21,3% a 2,95 milioni di veicoli. Di conseguenza, i ricavi sono scesi del 21,7% a 43,5, mentre le principali voci reddituali risultano tutte negative. Il margine operativo è pari a -337 milioni di, mentre nel 2019 ...

