Renault - Nel 2020 perdite per 8 miliardi di euro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilrimarrà negli annali dellaper le pesanti conseguenze prodotte sul bilancio dalla crisi del coronavirus e dalle difficoltà dell'alleato nipponico Nissan. Il costruttore transalpino, infatti, ha registrato una perdita record di 8di, a fronte del rosso di "appena" 141 milioni registrato nel 2019. Crollano i ricavi, niente redditività. Le performance finanziarie negative sono da attribuire, innanzitutto, agli effetti della pandemia sulla domanda di mercato, che hanno determinato, per i francesi di Boulogne-Billancourt, un crollo delle vendite del 21,3%, pari a 2,95 milioni di immatricolazioni. Di conseguenza, i ricavi sono scesi del 21,7% a 43,5, mentre le principali voci reddituali risultano tutte negative. Il margine operativo è pari a -337 milioni di ...

