Regioni, come cambiano i colori a partire da domenica (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ecco quali potrebbero essere i nuovi scenari di rischio per le Regioni a seguito dell’ultimo monitoraggio guidato dall’Istituto superiore della sanità Questo fine settimana il monitoraggio dell’Iss determinerà i nuovi colori delle Regioni. Intanto cresce il pressing sui governatori per i molteplici casi di mutazioni del Covid-19 presenti sul territorio italiano. Per questo motivo da domenica potrebbero essere inasprite alcune delle misure usate per la classificazione delle Regioni nelle aree di rischio, facendo così collocare le aree in bilico tra giallo e arancine direttamente nella seconda fascia di riscio. Sei sono le Regioni che sono in bilico tra il rimanere zona gialla o passare in arancione: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ecco quali potrebbero essere i nuovi scenari di rischio per lea seguito dell’ultimo monitoraggio guidato dall’Istituto superiore della sanità Questo fine settimana il monitoraggio dell’Iss determinerà i nuovidelle. Intanto cresce il pressing sui governatori per i molteplici casi di mutazioni del Covid-19 presenti sul territorio italiano. Per questo motivo dapotrebbero essere inasprite alcune delle misure usate per la classificazione dellenelle aree di rischio, facendo così collocare le aree in bilico tra giallo e arancine direttamente nella seconda fascia di riscio. Sei sono leche sono in bilico tra il rimanere zona gialla o passare in arancione: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. ...

berlusconi : Si dovrebbe consentire alle Regioni di approvvigionarsi dei vaccini come meglio credono. È assolutamente necessario… - Corriere : ?? Oggi i nuovi colori delle regioni: ecco come cambierà la mappa dell'Italia (e c'è la prima zona bianca) - ChristiDurando : Vaccinazione Covid over 80, dai medici di base molti in partenza e - per ora - con pochi disservizi nei sistemi di… - alfo_lanzieri : A proposito di #Marte e #Perseverance. Nel 1440, così scriveva Niccolò Cusano (cardinale, filosofo, teologo): 'Dell… - PolicyMaker_mag : Come ogni venerdì grande attesa per sapere quali #regioni cambieranno colore. Una rischia di diventare #zonarossa,… -