Regione Lombardia, nuovo disperato appello del sociosanitario no profit: "Stiamo collassando, fate presto con i ristori" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "fate presto!" A chiederlo, in un appello alla Regione di Milano, sono state le organizzazioni di categoria Uneba Lombardia, Anffas Lombardia, Confcooperative Federsolidarietà Lombardia, Agci Lombardia, Aris, Legacoop Lombardia e i sindacati regionali della Funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil oltre a UilTucs e Fisascat Cisl Lombardia che rappresentano il settore sociosanitario e sociale della Regione e i relativi lavoratori. L'urgenza ormai improcrastinabile è relativa al fatto che al settore all'emergenza sanitaria, si è ormai aggiunta un'emergenza economica e sociale. "Ormai da quasi un anno le nostre strutture ed i loro lavoratori stanno facendo fronte, con risorse proprie – si legge ...

