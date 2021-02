Reddito di cittadinanza: a gennaio percepito da 1,3 milioni di famiglie ma revocato a 15mila nuclei (Di venerdì 19 febbraio 2021) Reddito di cittadinanza: i dati Inps riportano che a gennaio 2021 è stato percepito da 1,3 milioni di famiglie (importo medio di 543 euro). L’Inps ha comunicato i dati aggiornati a gennaio 2021 sul Reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, nel mese scorso hanno percepito il Reddito di cittadinanza 1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 Leggi su 2anews (Di venerdì 19 febbraio 2021)di: i dati Inps riportano che a2021 è statoda 1,3di(importo medio di 543 euro). L’Inps ha comunicato i dati aggiornati a2021 suldi. Nel dettaglio, nel mese scorso hannoildi1,2difamiliari, con 2,8

Agenzia_Ansa : Imprenditore cerca personale, ma nessuno accetta per non perdere il reddito di cittadinanza. Accade in Calabria… - fattoquotidiano : I numeri del reddito di cittadinanza: coinvolte 2,8 milioni di persone, oltre a 129mila persone che ricevono la pen… - giorgio_gori : «(...) La sinistra vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropolitane che v… - TeleradioNews : Percettori di reddito di cittadinanza lavoravano a nero. Denunciati dai... - Luca62604669 : RT @Ste_Mazzu: I giornali potrebbero titolare 'Imprenditore non trova personale a causa dello stipendio ridicolo offerto' ma per imperscrut… -