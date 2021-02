Recovery | C conti | ' non un euro sprecato | non finirà in tasche criminali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - ''La fase della ripresa richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell'impiego delle ingenti risorse del Next generation Eu: non undovrà essere. Non undovrà finire nelledei profittatori, dei disonesti, dei''. Lo afferma il procuratore generale della Corte dei, Angelo Canale, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. ''Questo deve essere l'imperativo categorico per tutti, decisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature'', aggiunge.