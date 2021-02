Real Madrid, Kroos: “Atalanta? Siamo più tranquilli in vista della Champions” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte e sono sicuro che torneranno dopo la prossima sconfitta. Nell’ultima settimana abbiamo ottenuto tre vittorie in tre partite, è stato fondamentale per la nostra situazione in classifica“. Toni Kroos sottolinea gli importanti segnali di risveglio del Real Madrid, reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare. Settimana prossima i Blancos si ritufferanno nuovamente nella Champions League dove ad attenderli ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. “Dopo tre vittorie Siamo tutti più tranquilli, ma le voci non si fermano. Adesso tornerà la Champions League e sappiamo bene quanto sia facile tornare ai pensieri negativi. Per questo spero che questo ciclo di partite finisca in fretta e ci aiuti ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte e sono sicuro che torneranno dopo la prossima sconfitta. Nell’ultima settimana abbiamo ottenuto tre vittorie in tre partite, è stato fondamentale per la nostra situazione in classifica“. Tonisottolinea gli importanti segnali di risveglio del, reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare. Settimana prossima i Blancos si ritufferanno nuovamente nellaLeague dove ad attenderli ci sarà l’di Gian Piero Gasperini. “Dopo tre vittorietutti più, ma le voci non si fermano. Adesso tornerà laLeague e sappiamo bene quanto sia facile tornare ai pensieri negativi. Per questo spero che questo ciclo di partite finisca in fretta e ci aiuti ...

