Real Madrid | Benzema mette nel mirino l’Atalanta | Zidane lo “obbliga” al riposo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ultima seduta d'allemento settimanale per ilprima della trasferta di Valladolid, ma soprattutto a cinque giorni dalla sfida di Champions League contro l'Atalanta. Un piccolo indizio dall'ambiente blancos sull'attenzione alla gara con i nerazzurri è arrivato dalle scelte diche ha deciso di tenere a.Il mister madrileno non vuole correre rischi col suo bomber e per questa ragione ha scelto di dare un turno di stop al francese,ndolo a saltare la gara di Liga. La decisione è ponderata in riferimento allo spessore dei rivali in campionato e soprattutto alle già tante assenze. Sono, infatti, ben otto i calciatori out che non potranno essere a disposizione nelle prossime uscite: Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e ...

- Le condizioni fisiche di Karim Benzema tengono in ansia il, non tanto per la partita di domani sul campo del Vallodolid , quanto per il match d'andata degli ottavi di finale della Champions che giocherà mercoledì a Bergamo contro l' Atalanta . "...Sarebbe un errore pensare a mercoledì. Fare bene domani sarebbe importante per arrivare bene alle prossime sfide ". Zinedine Zidane non ammette distrazioni. Domani ilsarà impegnato nella Liga contro il Valladolid, a quattro giorni dalla trasferta di Bergamo per l'andata degli ottavi di Champions. Una partita che per il momento non deve rappresentare ...“Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte e sono sicuro che torneranno dopo la prossima sconfitta. Nell’ultima settimana abbiamo ottenuto tre vittorie i ...Lucas Vazquez piace al Napoli. Secondo quanto riferito dal portale spagnolo todofichajes.com, il sodalizio partenopeo ed il club inglese allenato dall'ex trainer azzurro Carlo Ancelotti starebbero seg ...