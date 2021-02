Quel male scuro che grava sull’anima (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 19 Febbraio 2021 Udine “ ……. Dalla finestra non s’era mai vista una luna così maestosa, così tanto sola pur nella sua maestosa bellezza. E giungono dal buio come falene i luoghi dell’anima; lei è bella ! E come una ragazza sconosciuta dallo strano nome attraversa il cielo come una cometa, veloce davanti agli occhi. Come un sogno s’impiglia nella memoria così lei in Quella luce, mentre un secolo di vita viene inghiottito …. “ Vincenzo Calafiore La civiltà, possiede il controllo della tecnologia, ha abbondantemente soddisfatto sia la gran parte dei sui bisogni elementari che Quelli artificiali, meno autentici. Ora si avverte, ormai da molto tempo pure, la necessità di un nuovo patrimonio culturale e intellettuale, dato che Quello di prima, ormai non è più in ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 19 febbraio 2021) Di Vincenzo Calafiore 19 Febbraio 2021 Udine “ ……. Dalla finestra non s’era mai vista una luna così maestosa, così tanto sola pur nella sua maestosa bellezza. E giungono dal buio come falene i luoghi dell’anima; lei è bella ! E come una ragazza sconosciuta dallo strano nome attraversa il cielo come una cometa, veloce davanti agli occhi. Come un sogno s’impiglia nella memoria così lei inla luce, mentre un secolo di vita viene inghiottito …. “ Vincenzo Calafiore La civiltà, possiede il controllo della tecnologia, ha abbondantemente soddisfatto sia la gran parte dei sui bisogni elementari cheli artificiali, meno autentici. Ora si avverte, ormai da molto tempo pure, la necessità di un nuovo patrimonio culturale e intellettuale, dato chelo di prima, ormai non è più in ...

